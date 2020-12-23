Зарегистрированный в Верховной Раде Украины законопроект «Слуг народа» об отмене штрафов за отказ предоставлять информацию и услуги на государственном языке – это очередная атака на языковой закон. Об этом заявил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

«В законопроекте (№4528) речь идет о внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» в части отмены штрафов за отказ обслуживать на государственном языке», - сказал он.

По словам уполномоченного, это уже далеко не первая попытка атаки на языковой закон. «И эти действия не имеют ничего общего с развитием, с повышением статуса и роли украинского языка в обществе. Да и вообще, мне кажется, парламент сейчас должен заниматься борьбой с пандемией, экономическими вопросами, сферой безопасности, а не в очередной раз поднимать вопросы, которые раскалывают общество», - отметил Креминь.

«Языковой закон ближайшие годы вообще трогать не стоит. Надеюсь, что этот законопроект не будеть иметь перспективы ни в комитете, ни в парламентском зале», - подчеркнул ре.

Как известно, 16 января 2021 вступает в силу статья 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» - состоится окончательный переход сферы обслуживания на государственный язык. Поэтому, согласно закону, все поставщики услуг, независимо от формы собственности, обязаны обслуживать потребителей и предоставлять информацию о товарах и услугах на украинском языке. Требование по обслуживанию государственным языком касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах (в т.ч. кружки и секции), медицинское обслуживание, предоставление социальных услуг и тому подобное. За нарушение субъектами хозяйствования соответствующих норм Законом предусмотрены штрафные санкции.

Секретариат Уполномоченного может осуществлять внеплановые мероприятия контроля из-за нарушений языкового закона. Если такие нарушения в течение года будут повторяться и иметь системный характер, уполномоченный имеет право налагать штраф.