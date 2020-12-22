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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) соберется на совещание, чтобы обсудить стратегии противодействия новому, более заразном штамму коронавируса, который обнаружили в Великобритании. Об этом заявил глава ВОЗ в Европе Ханс Клюге. При этом даты встречи он не назвал, передает УНИАН.

«Ограничение поездок для сдерживания распространения является правильным шагом, пока у нас не будет более точной информации. Однако пути обеспечения товарами первой необходимости населения должны быть открытыми», - написал Клюге в Twitter, призвав к усилению профилактических мер.

Кроме этого, ВОЗ призывает не паниковать из-за нового штамма коронавируса. Там заявили, что это определенный этап развития вируса, и похвалили Британию за выявление мутации.

В заявлении ВОЗ повторила, что пока недостаточно информации, чтобы определить, может ли новый штамм повлиять на эффективность вакцины.

Напомним, 19 декабря в Великобритании объявили об обнаружении нового штамма коронавируса, не более опасного, но более заразного, чем обычный, и в связи с этим объявили строгий локдаун для пораженных районов.

После этих новостей ряд стран мира временно запретили авиарейсы из Британии.

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины заявили, что на сегодня нет признаков повышенной тяжести течения болезни или смертности от обнаруженного в Великобритании нового варианта SARS-CoV-2.

По данным Минздрава, в Украине пока не зарегистрирован новый штамм коронавируса. 

Заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина пока не будет закрывать авиасообщение с Великобританией.
ForUm

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