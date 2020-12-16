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Участники акции в поддержку малых и средних предпринимателей движения «SaveФОП» «СТОП локдаун!» продолжают митинговать на Майдане Незалежности в Киеве, передает УНИАН.

По состоянию на 9:20 на Майдане находилось более 100 человек. Некоторые участники акции провели здесь ночь. Сейчас ситуация выглядит спокойной.

За акцией наблюдает правоохранители.

Вчера, 15 декабря, организаторы акции заявили, что будут ночевать на Майдане, потому что ожидают прибытия большего количества представителей ФЛП из областей.

Фото: «Сегодня»

Сейчас на Майдане развернуты три небольшие палатки. Количество митингующих увеличивается.

В метрополитене на станции метро «Майдан Незалежности» полиция останавливает людей, похожих на активистов, и проверяет личные вещи.

Напомним, 15 декабря в центре столицы проходила акция  SaveФОП с массовым участием граждан, которые прошли маршем от Площади Конституции до Майдана Незалежности. По данным полиции, когда протестующие пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

В полиции заявили, что в стычках пострадали около 40 полицейских.
ForUm

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