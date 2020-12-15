Правоохранители демонтировали установленные на Майдане Незалежности палатки, сообщила пресс-служба МВД.

«При этом группа нетрезвых мужчин набросилась на полицейских, в результате чего трое стражей порядка госпитализированы с разбитыми лицами и ушибами», - заявили в ведомстве.

По данному факту начато уголовное производство. В сообщении о проведении акции организаторы не указывали об установлении палаток на Майдане Незалежности. Учитывая это, правоохранители демонтировали их. В результате возникла потасовка, а затем группа нетрезвых мужчин нанесла телесные повреждения трем полицейским.

По факту травмирования полицейских начато уголовное производство по ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Устанавливаются лица правонарушителей.

Полицейские продолжают следить за порядком в центральной части столицы.

Сегодня в центре столицы проходила акция SaveФОП с массовым участием граждан, которые прошли маршем от Площади Конституции до Майдана Незалежности. По данным полиции, когда протестующие пытались установить военные палатки, возникла толкотня - и участники акции применили в сторону правоохранителей газовые баллончики.

В полиции заявили, что в стычках пострадали около 40 полицейских.