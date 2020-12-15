Национальное агентство по предотвращению коррупции выступило с рядом замечаний к принятым Верховной Радой законам, которым возобновляется работа НАПК, сообщает пресс-служба агентства.

«Принятые законопроекты действительно позволят НАПК возобновить свою работу. Чиновники, которые указали ложные сведения в декларациях за предыдущие годы, из-за решения КСУ не смогут быть привлечены к уголовной ответственности», - отметил председатель НАПК Александр Новиков.

Отмечается, что в общем закон восстанавливает практически все полномочия НАПК, которые Агентство имело до принятия упомянутого решения КСУ. «Однако, как орган, ответственный за формирование антикоррупционной политики, НАПК проанализировало документ и сформировало три существенных замечания, предложения по устранению которых Агентство внесет в ближайшее время», – подчеркнули в НАПК

«Закон обязывает НАПК информировать Высший совет правосудия или КСУ о начале мониторинга образа жизни любого судьи. Последствия: мероприятия по мониторингу образа жизни судей не будут эффективными. Так, лицо, в отношении которого будет осуществляться мониторинг, сможет специально не распространять или удалить из открытых источников информацию о ценных вещах (например, автомобилях), которые имеет в пользовании, или попытается «легализовать» состояние, сообщив НАПК о самостоятельно выявленных ошибках в декларации», – сообщили в Агентстве.

Также в НАПК заявили, что согласно принятому закону, составлять протоколы в отношении судей имеют право только председатель НАПК и его заместители. «Такая практика может создать опасный прецедент - выписывание отдельных процедур относительно некоторых категорий правонарушителей. Это может дать право другим категориям - депутатам, полицейским - также претендовать на отдельные процедуры по себе. К тому же такая процедура грубо противоречит действующей практике составления протоколов другими органами. В общем ориентировочно 60 других органов составляют на судей административные протоколы без каких-либо специальных процедур. Например, министр внутренних дел и председатель налоговой не составляют в отношении судей протоколы за нарушение правил дорожного движения или неуплату налогов», – отмечается в сообщении.

Также закон обязывает НАПК создать с помощью программных средств «очередь» деклараций и информировать декларанта о включении в эту очередь. «Программные средства в этом случае не смогут сделать процесс более эффективным. Например, сегодня в Реестре есть более 300 деклараций «президентов». Если формировать такую ​​очередь электронными средствами, НАПК должно будет проверять эти ложные декларации», – заявили в Агентстве.

«Итак, НАПК начинает восстанавливать работу по всем основным направлениям, руководствуясь положениями принятых изменений в закон Украины «О предотвращении коррупции», – сказано в сообщении.

Напомним, 15 декабря Верховная Рада приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «О предупреждении коррупции» относительно восстановления институционального механизма предотвращения коррупции», которым возобновляются полномочия Национального агентства по предотвращению коррупции.

Также ВР приняла закон «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно установления особенностей составления протокола об административных правонарушениях, предусмотренных статьями 172-4-172-9 и 188-46, 212-15 в отношении судьи, судьи Конституционного суда Украины».