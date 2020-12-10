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25,8% украинцев не поддерживают никаких вариантов амнистии за преступления на востоке Украины, свидетельствует исследование Фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива.

В частности, 4,5% заявили, что поддерживают амнистию всех участников конфликта за все время, 18,6% - всех участников конфликта за все время, но только не за тяжкие преступления, 2,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, которые осуществили какие-либо преступления за время конфликта, 8,4% - украинских военных или участников вооруженного конфликта, но не за тяжкие преступления, 2,8% - всех участников вооруженных формирований за любые преступления за все время конфликта, 7,1% - всех участников вооруженных формирований, но не за тяжкие преступления, 25,8% - не поддерживают никаких вариантов амнистии, а 30,4% затруднились ответить на вопрос, передает Интерфакс-Украина.

На вопрос, как респонденты относятся к применению пыток к врагу во время вооруженного конфликта, 38,6% ответили, что нельзя, так как это не разрешает закон, 35,7% - нельзя, так как это противоречит принципам гуманности, 8,8% - можно, цель оправдывает средства, если необходимо добыть информацию, 6,6% - можно, так как это адекватный ответ на действия врага, а 15,4% - затруднились ответить.

Исследование проведено Центром прав человека ZMINA и Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива при поддержке проекта «Права человека для Украины», который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании с 6 по 19 октября 2020 года.

Опрос проводился во всех областях Украины, кроме неподконтрольных правительству Украины территорий. Всего опрошено 2002 респондента методом личного интервью. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,2%.
ForUm

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