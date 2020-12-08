Россия отказывается от встречи с украинскими пограничниками и заявляет об одностороннем расследовании заявленного ФСБ РФ «инцидента со стрельбой» на границе 4 декабря.

Об этом сообщил спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко в комментарии Украинской правде.

Очередную погранично-представительную встречу на более высоком уровне для установления обстоятельств происшествия, о котором пограничная служба ФСБ РФ заявляла 4 декабря, инициировали украинские пограничники.

Первая состоялась между помощниками пограничных представительств и не дала никаких результатов, ведь российская сторона не представила никакой объективной информации о возможном нарушении границы и гибели человека.

«Учитывая это, Государственная пограничная служба Украины обратилась к пограничному представителю Российской Федерации по Белгородскому и Воронежскому участках провести встречу заместителей Пограничных представителей сторон.

В то же время российская сторона заявила о проведении одностороннего расследования и не согласилась на предложенную встречу. Ее проведение они считают преждевременным. Кроме того, РФ не сообщила, когда такая встреча вообще может произойти», - сказал Демченко.

При этом он подчеркнул, что украинская сторона заинтересована в объективной и всесторонней проверке. «Однако, учитывая вышеуказанные обстоятельства, эта ситуация похожа исключительно на манипулирование и сокрытие информации и непонятные провокационные действия», - добавил спикер.

Напомним, 4 декабря ФСБ РФ сообщила, что якобы трое неизвестных нарушили границу со стороны Украины. При попытке задержания произошло огневое противостояние, в результате которого один из нарушителей погиб, остальные бежали на территорию Украины.

В то же время российская сторона не предоставила никаких подтверждений факта нарушения границы группой лиц из Украины, следов пересечения границы на местности украинские пограничники также не зафиксировали.

Радио Свобода со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщало, что россияне застрелили гражданского с криминальным прошлым жителя Сумской области Голубева Евгения Владимировича.