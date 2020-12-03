Организатор секс-вечеринки в Брюсселе, на которой задержали евродепутата от венгерской партии «Фидес» утверждает, что его гостями мероприятий являются политики из ряда стран мира, в том числе Польши и Украины.

Об этом Давид Манжели, хозяин пятничной вечеринки, на которой задержали депутата, рассказал в интервью польскому порталу Onet, передает «Европейская правда».

Издание отмечает, что не может проверить утверждения Манжели и публикует его высказывания с оговоркой, что это его версия событий. В то же время портал отмечает, что участие в последней оргии евродепутата из Венгрии и дипломата из Эстонии уже подтверждено, и это свидетельствует о том, что на мероприятиях Манжели бывали политики из разных стран.

«Сначала, около полутора лет назад, со мной связались два политика, которые слышали о моих вечеринках от брюссельских знакомых. Потом вызвались еще двое, которые узнали о них от коллег из Германии», - рассказывает Манжели.

По его словам, регулярными гостями его вечеринок есть четыре политики правящей партии Польши «Право и справедливость», фамилии которых он называть не хочет.

Манжели добавил, что из польских политиков у него только те, кто принадлежит к «Праву и справедливости». Но в его секс-вечеринках участвуют и общественные деятели из других стран.

«У нас есть политики из Украины, Франции, Германии, Нидерландов, Люксембурга, Швейцарии или Испании. Однако самыми частыми гостями являются поляки и венгры», - отмечает он.

Что касается венгров, то по его словам, мероприятия посещали по меньшей мере 9 политиков «Фидес», как европейских, так и национальных.

Напомним, полиция Брюсселя остановила секс-вечеринку в одном из баров бельгийской столицы, были задержаны 25 человек, среди которых и евродепутат из Венгрии Йожеф Саер.

3 декабря Саер вышел из консервативной партии премьера Виктора Орбана «Фидес».