Подозреваемый в причастности к завладению имуществом Главного управления Национальной гвардии Украины бывший народный депутат Украины добровольно возместил в государственный бюджет 50 млн грн от общей суммы убытков в 81,64 млн грн, сообщила пресс-служба НАБУ.

В этом же производстве наложен арест на имущество подозреваемых стоимостью более 300 млн и в доход государства взыскано залог 30 млн за нарушение возложенных на подозреваемого обязанностей. Экс-нардепу и бенефициарному собственнику (контроллеру) ООО «Укрбуд Девелопмент», а также еще семерым, инкриминируется участие в коррупционной схеме, которой Нацгвардии нанесен ущерб в размере 81,64 млн грн.

По данным следствия, в 2000-х годах ГУ внутренних войск МВД Украины (с марта 2014 года – ГУ Нацгвардии Украины) и ООО-застройщик заключили соглашение, по которому на территории бывшей воинской части должны были построить жилой комплекс. В обмен на земельный участок площадью около 1 га в центре Киева Нацгвардия должна была получить в жилом комплексе 50 квартир и 30 паркомест.

Однако в 2016-2017 гг. стороны заключили дополнительные соглашения, по которым Нацгвардия отказалась от квартир и паркомест на Печерске в обмен на 65 квартир в доме на окраине Киева. Стоимость этих квартир оказалась почти 81,64 млн грн меньше стоимости квартир, которые должна была получить Нацгвардия на старте договоренностей.

Начиная с мая 2020, подозреваемые в уголовном производстве знакомятся с материалами следствия перед направлением обвинительного акта в суд.

1 декабря 2020 НАБУ и САП сообщили экснардепу о подозрении в совершении новых преступлений – в предоставлении неправомерной выгоды за обеспечение выдачи недостоверного письменного заключения судебного эксперта. Действия лица квалифицированы по ч. 3 ст. 369 УК Украины.

Накануне, 30 ноября, о подозрении в получении неправомерной выгоды сообщили заместителю директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины (ГНИЭКЦ). Действия лица квалифицированы по ч.3 ст.368 УК Украины.

В то же время детективы согласовали с процессуальными руководителями подозрение бывшему руководителю правового департамента корпорации «Укрбуд», который сейчас является должностным лицом, занимающим особо ответственное положение. Однако, внезапное и абсолютно безосновательное решение генпрокурора об изменении группы прокуроров по делу сделало невозможным вручение указанного процессуального документа.