Рабочая группа парламента по урегулированию конституционного кризиса пришла к выводу, что общественные работы будут «более эффективным» наказанием за недостоверное декларирование, чем лишение свободы. Об этом заявила народный депутат от «Слуги народа» Ольга Совгиря, передает Радио Свобода.

«Если мы проанализируем статистику применения этого вида наказания - лишение свободы - по статье 366-1, которую признал неконституционной Конституционный суд, то увидим, что такой приговор был вынесен один. Статья фактически не работает. Очевидно, возможно, вопрос в эффективности этой нормы в том, что судья, оценивая соразмерность правонарушения, которое совершило конкретное лицо, и эту норму, считает, что потребности ее применять нет», - сказала он.

По ее словам, рабочая группа по урегулированию конституционного кризиса пришла к согласию, что общественные работы - «это будет более эффективный способ воздействия на ту категорию, к которой планируется применять статью».

«Потому что ее планируется применять к так называемым топ-чиновникам. И для топ-чиновника, скажем так, является очень болезненным, очень проблемным с точки зрения восприятия такой вид наказания, как общественные работы. Представьте себе, под камеры, с оглаской и так далее. То есть говорить о том, что якобы рабочая группа кого-то вывела из-под ответственности и так далее - я считаю, что оснований для этого абсолютно нет», - добавила Совгиря.

Она отметила, что сейчас обсуждается идея, чтобы наказывать за недостоверное декларирование, если не лишением свободы, то ее ограничением.

«Он немножко мягче, чем лишение свободы, но также предусматривает неблагоприятные последствия с точки зрения свободы передвижения для лица, к которому применен этот вид наказания», - отметила депутат.

30 ноября общественная организация «Центр противодействия коррупции» сообщила, что народные депутаты из «Слуги народа», «Европейской солидарности», «Батькивщины», «За будущее» и «Голоса» подали законопроект о возвращении ответственности за недостоверное декларирование доходов. Документ предусматривает наказание в виде штрафа или общественных работ.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

3 ноября антикоррупционный комитет парламента поддержал законопроект спикера Дмитрия Разумкова по возобновлению электронного декларирования в первоначальном виде.

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

27 ноября президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о возобновлении ответственности за декларирование недостоверной информации.