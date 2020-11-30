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Первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко считает, что на Часе вопросов к правительству в парламенте необходимо заслушать министра здравоохранения Украины Максима Степанова, в частности, о возможных вариантах по локдауну.  Об этом он сказал во время согласительного совета, сообщает УНИАН.

«Сейчас тема номер один в стране - это медицина, это пандемия, это возможные варианты локдаунов. Мое личное мнение, что каким бы ни был локдаун - интеллектуальный, адаптивный карантин или еще какой - он, в первую очередь, должен быть направлен на снижение темпов роста эпидемии и сохранение здоровья каждого украинца ... Приглашаем снова господина Степанова и весь Кабинет Министров для ответов на вопросы борьбы с эпидемией и возможных вариантов локдаунов, карантинов и так далее», - отметил Корниенко.

Председатель парламентской фракции «Слуга народа» Давид Арахамия считает, что вероятность полного локдауна в Украине составляет 90%.

По его словам, в правительстве рассматривают новый формат локдауна. «Правительство заявляет о каком-то интеллектуальном локдауне. То есть не тот полный локдаун, который был весной, а скорректированный реалиями в каждом регионе, в том числе и общественный транспорт и т.д.», - сказал он в эфире канала «Украина 24». Также Арахамия не исключил, что локдаун могут ввести на новогодние праздники.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 
ForUm

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