Сегодня представители Кабинета Министров, ответственные за предотвращение распространения коронавирусной инфекции, в частности Министерства здравоохранения, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, Министерства внутренних дел, а также Совета национальной безопасности и обороны, соберутся на совещание, чтобы дать прогнозы развития эпидемической ситуации и определиться, нужно ли внедрять полный локдаун и когда.

Об этом шла речь на традиционной селекторном совещании под председательством президента Украины Владимира Зеленского по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, сообщили ForUm’у в пресс-службе Офиса президента.

О результатах будет сообщено как можно быстрее, чтобы проинформировать людей заранее и подготовиться с точки зрения экономики и предоставления услуг населению.

«Нам надо определиться с реалистичными прогнозами, чтобы понять, выдержит ли нагрузки наша медицинская система и наша экономика. Мы разработали экономическую программу помощи, постоянно совершенствуем систему здравоохранения. Надо, чтобы и бизнес, и люди были готовы, если правительство сочтет, что жесткого карантина не обойти», - отметил президент.

В то же время были обсуждены последние данные по развитию событий. Было сообщено, что уже с понедельника разблокированы средства на приобретение тестов на антиген и отныне начнется их закупка. При отсутствии семейного врача или невозможности встречи с ним украинцы могут звонить на созданную горячую линию Минздрава, где они получат консультацию, при необходимости к ним выедет мобильная бригада, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Председатель Национальной полиции Игорь Клименко сообщил, что за нарушение масочного режима правоохранители составили 8600 протоколов.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели.