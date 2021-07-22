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В рамках визита главы МИД Венгрии Петера Сийярто в Украину венгерская делегация привезла 10 аппаратов ИВЛ, переданных по линии НАТО.

Как сообщает «Европейская правда», об этом в четверг на пресс-конференции с венгерским коллегой рассказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

«Я благодарю, что сегодня венгерская делегация привезла в Украину 10 апарт ИВЛ. Подчеркну, что эти ИВЛ привезены в Украину в ответ на запрос нашего государства в НАТО по содействию нам в борьбе с COVID. То есть эти ИВЛ Венгрия передает нам по линии НАТО», - сказал Кулеба.

Он добавил, что «мы планируем и в дальнейшем снимать проблемные болевые точки в наших отношениях, чтобы ускорять всеми инструментами евроатлантическую интеграцию Украины».

В январе Венгрия передала Украине 50 аппаратов для искусственной вентиляции легких для спасения больных с коронавирусной инфекцией.

Как известно, Венгрия с 2017 года блокирует проведение встреч между Украиной и НАТО на высшем уровне из-за образовательного конфликта. Впоследствии отношения между двумя странами дополнительно обострились из-за требований Будапешта решить языковой вопрос.

 
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