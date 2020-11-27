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Министр здравоохранения Максим Степанов допустил, что в случае усиления карантина и введения жесткого локдауна в Украине работа общественного транспорта не будет прекращаться. Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина 24».

«Что касается конкретных ограничений и вопросов транспорта. Мы понимаем, что какой бы жесткий карантин не был, все равно остаются объекты критической инфраструктуры, где работают люди, которые должны добираться до работы. Это касается врачей, медицинских работников и других категорий граждан», - отметил он.

При этом Степанов подчеркнул необходимость четкого соблюдения и выполнения существующих карантинных ограничений.

«Например, возьмем карантин выходного дня. Представим, что его все без исключения соблюдают, все закрыто в полном объеме. Даже при работе общественного транспорта людям некуда ехать. Это только продуктовый магазин или аптека, которая очень часто находится возле дома. И просто в транспорте не будет даже теоретически какого-то скопления людей. Если мы говорим, что люди перемещаются в транспорте в небольшом количестве, например в маршрутке, то риск инфицирования, если они придерживаются всех правил, находятся в маске, очень-очень низкий», - пояснил министр.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.
ForUm

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