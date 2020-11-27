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Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что локдаун может свести к нулю заражение коронавирусом в Украине. Об этом он сказал во время онлайн-брифинга, передает УНИАН.

«С точки зрения эпидемиологии, введение жесткого карантина и разрыв полностью цепи передачи болезни, то есть сведение практически к нулю общения между людьми, это самый лучший способ, с точки зрения эпидемиологии, для уменьшения заболеваемости COVID-19, ну практически ее можно свести к нулю», - заявил Степанов.

Но с другой стороны - надо считаться с экономической точкой зрения. По словам Степанова, основной предпосылкой для введения жестких карантинных ограничений будет эпидемическая ситуация и нагрузки на медицинскую систему.

«Основой причиной введения и предложений Минздрава о введении жестких карантинных ограничений будет эпидситуация и нагрузки на медицинскую систему», - сказал он на брифинге.

По словам Степанова, в Минздраве вызывает беспокойство период новогодних праздников, когда происходит большое количество контактов между людьми.

«Мы рассматриваем различные варианты, мы делаем разные прогнозы ... Сейчас мы рассчитываем на карантинные ограничения, действующие в нашей стране», - заявил министр.

Напомним, Кабинет Министров готовится к возможному введению жесткого карантина во время зимних праздников.

Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.
ForUm

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