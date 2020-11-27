также в разделеОбщество
Представитель Украины в ТКГ: Ситуация с коронавирусом в ОРДЛО очень тяжелая 8
ВАКС закрыл очередное дело: в этот раз по бывшему нардепу-радикалу 8
COVID-госпиталь будут разворачивать не в Краматорске, а в Славянске 16
Украина присоединились к санкциям ЕС против ИГИЛ и Аль-Каиды 9
АМКУ оштрафовал мать нардепа за покупку вертолетной площадки Януковича без разрешения 19
ОП: Будет ли локдаун, станет ясно через неделю 19
Чиновник «Информационных судебных систем» подозревается во вмешательстве в автоматизированные системы 10
В Гданьске назвали сквер в честь генерала УНР 11
Госэкоинспекция: АМПУ скрыла утечку нефти в Черное море 34
СБУ нашла в здании академии аграрных наук в центре Киева тайник с боеприпасами 12
Директора Музея Революции достоинства вызвали на допрос 10
26 ноября. Картина дня 16
Украинцы пытались ввезти из Турции в нижнем белье бриллианты на 15 млн 29
Телеканал «ZIK» проверят из-за анонса телемарафона «Реванш соросятни» 21
Экс-беркутовец Маринченко хочет через суд восстановиться в полиции 9
МВД передал Музею Голодомора первые рассекреченные документы 10
«1+1 media» закрывает «Телекритику» 13
Инфекционист назвала бессимптомных больных двигателями эпидемии 19

О введении локдауна на территории страны предупредят за 7-10 дней, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 112 Украина.

«Я думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы как Минздрав в состоянии будем это сделать», - сказал Степанов.

Министр также напомнил, что до введения карантина выходного дня он и его заместители говорили о возможности введения таких ограничений.

Также Степанов сообщил, что несмотря на то, что с эпидемиологической точки зрения локдаун является наиболее эффективным вариантом, таких предложений на правительство Минздрав пока не выносил, а ожидает эффекта от уже введенных ограничений. Также глава Минздрава отметил, что Министерство здравоохранения - пока единственное учреждение, которое может выносить такие предложения, основываясь на расчетах.

Напомним, в правительстве и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели. 

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

17
Теги