О введении локдауна на территории страны предупредят за 7-10 дней, заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире 112 Украина.

«Я думаю, за неделю, за 10 дней это точно надо делать. По крайней мере мы как Минздрав в состоянии будем это сделать», - сказал Степанов.

Министр также напомнил, что до введения карантина выходного дня он и его заместители говорили о возможности введения таких ограничений.

Также Степанов сообщил, что несмотря на то, что с эпидемиологической точки зрения локдаун является наиболее эффективным вариантом, таких предложений на правительство Минздрав пока не выносил, а ожидает эффекта от уже введенных ограничений. Также глава Минздрава отметил, что Министерство здравоохранения - пока единственное учреждение, которое может выносить такие предложения, основываясь на расчетах.

Напомним, в правительстве и Офисе президента рассматривают два варианта введения локдауна в период новогодних праздников. Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что целесообразно вводить локдаун для противодействия коронавирусу COVID-19 продолжительностью три-четыре недели.

В Украине по состоянию на 27 ноября 2020 года зафиксировано 16218 новых случаев COVID-19.