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Промежуточные результаты карантина выходного дня можно будет ощутить за 14 дней. Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил глава Министерства здравоохранения Максим Степанов.

Он отметил, что главная задача карантина выходного дня - остановить «ураганную динамику» роста больных коронавирусной инфекцией.

«В первое воскресенье внедрения карантина выходного дня мы не очень хорошо придерживались установленных ограничений. Мы все были свидетелями этого, в частности через фотографии в соцсетях. В минувшие выходные было значительно лучше. Относительно результатов. Что мы ожидали - остановить ураганную динамику роста больных коронавирусной инфекцией. Мы видим, что в этих цифрах – 12-15 тыс. больных – наша медицинская система работает в достаточно напряженном графике, однако это не очень критичные вещи», - отметил министр.

По его словам, кажется, что удается остановить «ураганное» увеличение количества инфицированных, если посмотреть на саму динамику прироста больных COVID-19.

«Но если мы говорим об ощутимых результатах-достигли ли мы эффекта этими противоэпидемическими мерами, то надо смотреть минимум на 14 дней, потому что 14 дней – это средний инкубационный период этого заболевания и только он может показать разрыв цепи передачи болезни в количества больных», - заявил Степанов.

Как сообщал ForUm, 11 ноября Кабмин ввел карантин выходного дня, который будет действовать с 14 до 30 ноября. Еженедельно с 00:00 субботы до 00:00 понедельника в стране будут работать только продуктовые магазины, аптеки, ветаптеки, общественный транспорт, автозаправки. Также разрешены прогулки в парках, работа предприятий общественного питания в режиме «еда на вынос».

В Украине по состоянию на 25 ноября зафиксировано 13882 новых случая коронавирусной болезни COVID-19.
ForUm

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