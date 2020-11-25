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В Нидерландах 25 ноября в 13:00 по местному времени начнется очередное судебное заседание по делу о сбитом над оккупированным Донбассом в 2014 году малайзийском самолете рейса МН17.

Об этом сообщает Укринформ.

На этом заседании суд должен объявить решение по запросам защиты одного из четырех обвиняемых, спецназовца ГРУ Олега Пулатова.

Напомним, адвокаты Пулатова просят заново допросить экспертов и свидетелей по делу MH17 и исследовать все доказательства. Сторона обвинения настаивает на отклонении этих ходатайств.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о крушении самолета рейса МН17. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 был зарезервирован судебный комплекс «Схипхол», расположенный в 50 км от Гааги. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

Уголовный процесс все еще находится на стадии досудебного разбирательства. Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназначенца ГРУ РФ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежащим 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.
ForUm

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