Защита одного из четырех обвиняемых – подполковника ГРУ Олега Пулатова – просит допросить боевика Владимира Цемаха относительно трагедии МН17, который говорил следствию, что не видел «Бук» в Снежном.

Об этом сообщает Укринформ.

«Цемах должен знать больше о «Буке», потому что он занимался ПВО Снежного», - сказала нидерландский адвокат Сабина тен Дуссхате, которая представляет интересы Пулатова.

Также адвокаты Пулатова хотят задать дополнительные вопросы свидетелям, которые уверяют, что видели «Бук» и контактировали с бойцами 53-й зенитно-ракетной бригады противовоздушной обороны российских вооруженных сил. А еще допросить пользователей соцсетей, которые сообщали о «Буке». Также защита стремится допросить представителей Bellingcat, проводивших расследование относительно сбивания МН17, в котором использовали фото, видео и указывали геолокацию.

Напомним, Украина 7 сентября 2019 года передала России фигуранта дела MH17 Владимира Цемаха в рамках обмена удерживаемыми лицами в формате «35 на 35».

Цемах - бывший начальник ПВО в подконтрольном оккупантам городе Снежном на Донбассе. Украина обвинила его в создании террористической группы. Перед обменом его допросили в Киеве следователи Международной следственной группы по делу о катастрофе МН17.

В марте этого года Окружной суд Гааги начал рассмотрение дела о катастрофе самолета рейса МН17 в небе над Донбассом. Для рассмотрения дела MH17 был зарезервирован судебный комплекс «Схипхол», расположенный в 50 км от Гааги. Ожидается, что слушания по существу начнутся в 2021 году.

Уголовный процесс все еще находится на стадии досудебного разбирательства. Интересы одного из четырех подозреваемых - подполковника-спецназначенца ГРУ РФ Олега Пулатова, изъявившего желание присоединиться к процессу, представляют адвокаты Сабина тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк из нидерландской юридической фирмы Sjöcrona Van Stigt.

19 июня 2019 года Международная совместная следственная группа назвала имена четырех подозреваемых, которые считаются причастными к транспортировке и боевому применению «Бука». Это бывший офицер ФСБ, так называемый бывший министр обороны «ДНР» Игорь Гиркин (Стрелков), генерал, а на время сбивания самолета полковник ГРУ генштаба вооруженных сил РФ, глава «ГРУ ДНР» Сергей Дубинский, подполковник-спецназначенец ГРУ Олег Пулатов (все - граждане РФ), гражданин Украины Леонид Харченко, воевавший на стороне «ДНР».

Пассажирский Boeing-777 «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс МН17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит над оккупированной частью Донбасса 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Международная следственная группа пришла к заключению, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом «Бук», принадлежащим 53-ей зенитно-ракетной бригаде ПВО российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.