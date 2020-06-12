также в разделеЭкономика
Укрзализныця запускает еще 14 электричек 67
Марченко: Из-за кризиса Украина отказалась от масштабной приватизации 16
НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума 46
В Украине уменьшатся тарифы на горячую воду и тепло 57
С 1 июля украинцы смогут свободно выбирать поставщика газа 22
Кабмин подписал меморандум с производителями «зеленой» электроэнергии 264
На пособия по безработице выделили еще почти 3 миллиарда 25
Украина получила от Еврокомиссии €500 миллионов финпомощи 37
Шмыгаль: Украина получит первый транш МВФ в ближайшие дни 30
Программа МВФ: Шмыгаль рассказал, что будет с тарифами и пенсионным возрастом 85
МВФ утвердил программу для Украины на $5 миллиардов 29
МВФ ухудшил прогноз падения ВВП Украины 19
«Мелитопольская черешня» станет новым географическим брендом Украины 38
В Киев прибыл первый контейнерный поезд Китай-Украина 89
Инфляция в Украине в мае замедлилась до 0,3% 23
Регистрация новых ФОПов в Украине превысила докарантинный уровень 16
«Антонов» обвинил Укроборонпром в торможении деятельности компании 24
Ткаченко просит у Кабмина на культуру 2 миллиарда 16

Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной stand by программы сотрудничества Украины и Фонда. Об этом в Twitter сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

«Официально: Украина только что полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен», - написал он.

Смолий также сообщил, что совместно с финансовой помощью ЕС первый транш МВФ увеличил золотовалютные резервы Украины до 28,7 миллиарда долларов.

Напомним, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

26
Теги