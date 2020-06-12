Украина получила первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) в рамках новой 18-месячной stand by программы сотрудничества Украины и Фонда. Об этом в Twitter сообщил глава Национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий.

«Официально: Украина только что полностью получила 2,1 миллиарда долларов первого транша от МВФ. Знали ли вы, что средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов Фонда? Со вчерашнего дня средства поступали частями в долларах, евро, иенах, фунтах и юанях - валютах, входящих в SDR. Сейчас процесс завершен», - написал он.

Смолий также сообщил, что совместно с финансовой помощью ЕС первый транш МВФ увеличил золотовалютные резервы Украины до 28,7 миллиарда долларов.

Напомним, 10 июня Совет директоров Международного валютного фонда утвердил программу сотрудничества с Украиной на $ 5 миллиардов. Программа рассчитана на 18 месяцев.