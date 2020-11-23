Действующий мэр Днипра Борис Филатов одержал уверенную победу во втором туре выборов мэра. Об этом во время брифинга заявил секретарь городского совета Александр Санжара, сообщает пресс-служба Днипровского горсовета.

По результатам обработки 100% протоколов Филатов набрал 80,61% голосов днипрян, опередив своего конкурента более чем в четыре раза.

«Горожане голосуют за уверенное развитие города, за те процессы, которые происходили последние пять лет, и это огромный запас доверия от днппрян. Мы видим, что и в первом туре разрыв между кандидатами был больше, чем в четыре раза, во втором туре тоже. Горько понимать, что второй тур фактически был не нужен, потому что горожане еще в первом туре определились со своим выбором. Поэтому второй тур стал расходованием бюджетных средств и сил людей, которые работали в избирательных комиссиях и предвыборных штабах», - отметил Санжара.

Как сообщал ForUm, в воскресенье, 22 ноября, состоялся второй тур выборов мэра в 11 городах: Львове, Днипре, Николаеве, Ривном, Полтаве, Черкассах, Ужгороде, Никополе, Славянске, Бердянске, Дрогобыче.

Интегрированная явка избирателей по состоянию на 20:00 в 11 общинах составляет 29,3%.