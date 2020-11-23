На современном рынке светотехники представлены разнообразные модели приборов для повседневного применения. Одни из них — споты. Дословно термин переводится как «пятно». Понятие вполне логично: лампы обеспечивают точечное освещение.

Технически конструкция имеет один и более отражателей на мобильном крепеже. Ее применяют для зонирования пространства. Чтобы сменить акценты, достаточно направить световой поток в заданную точку посредством крепежного кронштейна.

Виды спотов

Классификация вида светильника обусловлена типом крепежа

1. Настенный тип.

Устанавливаются на стену, применяются для подсвечивания различных предметов интерьера. Используются как ночники при правильном расчете мощности, настольные лампы, если повесить их над рабочей поверхностью. Монтаж производится внакладку: корпус примыкает к поверхности стены или на держатель по аналогии с бра.

2. Потолочный вариант

Потолочные споты — выгодное дополнение к основному освещению, полноценная его замена. Такие модели эргономичны, имеют небольшие габариты, позволяют сэкономить пространство (особо актуально в помещениях с низкими потолками). Плюс: достаточно задать направление устройству, чтобы выделить рабочую зону, место отдыха.

Единичные и комбинированные конструкции подбираются, исходя из функциональных особенностей. Первые — источник направленного света. Вторые заменяют габаритные люстры, освещают большое пространство, сохраняя свою мобильность.

Встраиваемые варианты монтируются в потолок посредством пружин. Преимущество перед точечными приборами — возможность поворота. Достаточно комбинировать стекла в спотах, чтобы создать в комнате соответствующую атмосферу. Матовое стекло — равномерность, мягкость, прозрачное — точность и направленность.

Кронштейн — наиболее востребованный тип фиксации для светильников подобного типа. Держатель создает небольшое пространство от лампы до потолка, что позволяет менять направление светового потока.

3. Спот на штанге.

Конструкция на штанге имеет несколько ламп, выстроенных в кривую или прямую линии. Подсветка небольших помещений, стен, ниш — основная функция точек на штанге. Монтируются приборы как в стену, потолок.

Достоинства и недостатки источников направленного света

Как любые приспособления, споты имеют плюсы и минусы.

Плюсы:

компактность: за счет небольшого размера удается сохранить пространство помещения;

экономия: конструкция оборудована не традиционными лампами накаливания, а светодиодными, галогенными, что снижает энергопотребление в 10 раз;

эргономичность: необходимая степень освещенности, быстрая смена акцентов без перемещения прибора;

легкость монтажа: споты устанавливаются проще классических потолочных светильников, мастер не требуется;

небольшая температура нагрева: основной фактор при установке модели в натяжные потолки, портящиеся от перегрева;

долговечность: конструкция надежна, тип вставленных ламп избавляет от частой смены источника света;

декор: скрыть недостатки, подчеркнуть достоинства — логичное решение для обустройства помещения.

Покупая потолочные или настенные споты, следует помнить о том, что они стоят недешево. Для полноценного освещения крупногабаритных комнат потребуется несколько приспособлений, что приведет к внеочередным тратам. Также придется позаботиться о правильной расстановке приборов для равномерного освещения пространства и покупке нужных лам. Лучше заменить галогеновые, приходящие в негодность от перепадов напряжения, светодиодными, тогда проблем не возникнет.

Покупка спотов

Покупая изделие, важно обращать внимание на тип крепежа, лампы и внешний вид.

Подбор крепления обусловливается типом потолка. Для подвесных, натяжных вариантов пригодны встраиваемые модели — простые и яркие, скрытые, с выступающими элементами. При классическом оформлении интерьера допустимы накладные споты.

Несущая поверхность, цель использования устройства — основные критерии при выборе ламп. Для подвесных потолков идеален светодиодный тип, для традиционных — галогеновый.

От функциональности изделия зависят мощность и цвет светового потока, их можно рассчитать посредством специальных систем. Золотые правила просты. Освещение в жилых зонах не должно быть тусклым и в то же время ослеплять. Никаких резких перепадов при зонировании, только плавный переход.

Подбирая светильник, не помешает помнить о разделении по цвету и форме. Классика подразумевает теплые тона — золото, патину, бронзу. Современные стили — блестящие и матовые геометрические поверхности, металл, стекло.

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