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Окружной административный суд Киева открыл производство по делу по иску Александра Бабикова к Государственныому бюро расследований.

Как сообщила пресс-служба суда, среди требований указанного иска – признать противоправным и отменить приказ ГБР об увольнении Бабикова с должности первого заместителя директора ГБР, восстановить его в должности и взыскать с Бюро средний заработок за время вынужденного прогула.

Суд принял рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства без вызова сторон и проведения судебного заседания.

Напомним, 21 января бывший адвокат Виктора Януковича Александр Бабиков был назначен первым заместителем директора Государственного бюро расследований.

Бабиков заявлял, что никогда не был адвокатом Януковича и никак не может вмешиваться в расследование дел Майдана.

В то же время прокурор Офиса генпрокурора Янис Симонов, представлявший сторону обвинения по делу Януковича, заявил Бабиков защищал интересы Януковича в суде.

3 ноября исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев подписал приказ об увольнении Бабикова.
ForUm

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