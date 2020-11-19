Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что самоизоляцию и медицинский уход при коронавирусе планировал организовать дома, но необходимый уровень защищенности связи в жилом доме обеспечить невозможно.

«В противном случае, поверьте, я бы оставался дома и работал оттуда», - написал он в Facebook.

Впрочем, по словам Ермака, был ряд сверхважных звонков, в том числе звонки советников лидеров стран-участниц Нормандского формата.

«Именно необходимость полноценной работы каждый день, проведение защищенных видеоконференций, звонков и т.д. были главными причинами относительно «Феофании», - заявил он.

Глава ОП рассказал, что первые дни чувствовал себя нормально. «Из-за огромного количества работы времени на более детальный самоанализ не было. Потом работать стало намного труднее, поднялась температура, появился кашель, боль в горле и груди. Выходные были тяжелыми, немного выпал из работы», - рассказал Ермак.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».