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Народный депутат Даниил Гетманцев зарегистрировал свой проект постановления об отзыве его с должности председателя Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики после того, как группа депутатов накануне внесла аналогичный документ.

«Решил подать альтерантивний проект постановления об уходе. Мне кажется, мотивировал более обоснованно», - написал он в Facebook, опубликовав сканкопию документа.

«Отозвать Гетманцева Даниила Александровича, народного депутата Украины, с должности председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики на основании пункта 3 части третьей статьи 7 Закона Украины «О комитетах Верховной Рады Украины», поскольку продолжение его деятельности по разработке проектов законов Украины по вопросам налогообложения имеет целью прекратить незаконные схемы по уклонению от налогообложения и причинить вред от этого многим важным людям и поэтому делает невозможным выполнение им своих обязанностей», - иронизирует нардеп в проекте постановления.

17 ноября депутатские фракции «За майбутнє» и «Батькивщина» заявили о готовности зарегистрировать проект постановления об увольнении Гетманцева с указанной должности, если Верховная Рада во вторник не поддержит отсрочку обязательного применения кассовых аппаратов с 2021 года.

Позже в тот день пятый президент Украины, народный депутат Петро Порошенко заявил, что «Европейская солидарность» инициирует вопрос увольнения Гетманцева.
ForUm

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