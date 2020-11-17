Нардепы «За будущее» и «Батькивщины» будут инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении Даниила Гетманцева с должности главы налогового комитета, если во вторник Рада не примет решение об отсрочке кассовых аппаратов для ФЛПов.

Об этом во время выступления в Раде заявил нардеп от «За будущее» Тарас Батенко, передает Экономическая правда.

«Сегодня, если мы не решим проблемы с РРО, если мы не поможем решить этот вопрос для наших ФЛПов, наша депутатская группа «За будущее» (я более чем уверен, что к нам присоединятся другие фракции и группы) будет инициировать регистрацию проекта постановления об увольнении господина Гетманцева с должности главы профильного комитета.

Или мы решаем эту проблему в сессионном зале, или вместо нас будет говорить улица. Поэтому после совещания с премьером по карантину выходного дня наша депутатская группа вместе с фракцией «Батькивщина» инициирует перерыв относительно срочного обсуждения вопроса о ФЛПах и конкретного решения в сессионном зале», - сказал Батенко.

Напомним, в правительственном квартале митингуют против кассовых аппаратов для ФЛП.