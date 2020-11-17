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«Европейская солидарность» инициирует вопрос увольнения Даниила Гетманцева с должности главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики. Об этом сообщил пятый президент Украины, народный депутат Петро Порошенко.

«Мы инициировали вопрос об отставке так называемого главы комитета Гетманцева, который уничтожил налоговую систему Украины. Верховная Рада должна безотлагательно проголосовать продление льготного налогообложения физических лиц-предпринимателей», - сообщается на его Facebook-странице.

Ранее депутатские фракции «За майбутнє» и «Батькивщина» заявили о готовности зарегистрировать проект постановления об увольнении Гетманцева с указанной должности, если Верховная Рада во вторник не поддержит отсрочку обязательного применения кассовых аппаратов с 2021 года.
ForUm

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