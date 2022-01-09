Председатель парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявил, что у Украины есть все шансы выполнить все структурные маяки и получить последний транш Международного валютного фонда по действующей программе в июне и по меньшей мере до конца 2022 года обойтись без МВФ.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Еспрессо.TV", передают Українськi Новини.

"Я не вижу структурных маяков, которые мы не могли бы выполнить, чтобы получить следующий транш. Я предполагаю, что следующий июньский транш мы получим, возможно, своевременно", – сказал он.

При этом народный депутат добавил, что Украина прошла годы пиковых выплат по госдолгу и может задуматься о переходе на финансирование госбюджета без поддержки Международного валютного фонда.

"Мы прошли пиковые 2020 и 2021 годы… Хотелось бы все же рассмотреть возможность и провести дискуссию о новой программе, а не прыгать в нее с головой. Возможно, и будет возможность до конца года пройти без МВФ, следующий год пройти без Фонда, а дальше смотреть на ситуацию с публичными финансами", – прокомментировал Гетманцев.