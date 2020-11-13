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В Центральной избирательной комиссии заявляют, что карантин выходного дня на повторное голосование на выборах не влияет. Об этом говорится в сообщении на странице ЦИК в Facebook.

«Влияет ли карантин выходного дня на повторное голосование? Нет. Люди не ограничены в реализации своего конституционного права», - говорится в сообщении.

«Очевидно, процесс заполнения бюллетеней будет значительно проще, чем в прошлый раз. Всего два кандидата и одна отметка», - заметили в ЦИК.

Напомним, в воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах.

Повторное голосования состоится в Одессе, Сумах, Луцке, Херсоне, Краматорске, Каменце-Подольском и Украинке. Там будут избирать мэров.

Кроме того, в территориальных громадах (с численностью до 10 тысяч) в 16 регионах повторно будут избирать депутатов местных советов.

 
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