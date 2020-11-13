В воскресенье, 15 ноября, состоится повторное голосование на местных выборах, сообщили ForUm’у в пресс-службе ЦИК.

В частности, в 7 регионах Украины - по выборам городского головы. А именно: в Луцке (Волынская область), Краматорске (Донецкая область), Украинке (Киевская область), Одессе, Сумах, Херсоне и Каменце-Подольском (Хмельницкая область).

В повторном голосовании по выборам городского головы, которое состоится в 932 избирательных участках, в общем смогут принять участие ориентировочно более 1 млн 582,6 тыс. избирателей.

Кроме того, 15 ноября в территориальных общинах с количеством избирателей в 10 тысяч в 16 регионах состоится повторное голосование по выборам депутатов местных советов: 1 депутата городского совета, 15 депутатов - в 12 поселковых советов, 37 депутатов - в 33 сельских совета.

Результаты голосования по выборам депутатов местных советов и городских голов должны быть установлены не позднее чем на пятый день со дня повторного голосования, то есть до 20 ноября 2020 включительно.

На сегодня в 12 городах 10 регионов Украины на 22 ноября 2020 также назначено повторное голосование по выборам городского головы. А именно: в Днипре, Никополе (Днепропетровская область), Славянске (Донецкая область), Ужгороде (Закарпатская область), Бердянске (Запорожская область), Броварах (Киевская область), Львове, Дрогобыче (Львовская область), Николаеве, Полтаве, Ривном и Черкассах. 29 ноября – в Черновцах.