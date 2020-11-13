Информация о якобы существенном увеличении охранных мероприятий на территории лечебного учреждения «Феофания не соответствует действительности, заявили в УГО.

«Охрана президента Украины во время его пребывания в больнице «Феофания», а также общие охранные мероприятия осуществляются в соответствии с потребностями и в рамках исключительно действующим законодательством. Военнослужащие Управления государственной охраны Украины действуют на основании, в пределах полномочий и способом, предусмотренным Конституцией и законами Украины», - говорится в заявлении ведомства.

При этом в УГО добавили, что сейчас в больнице «Феофания», как в других специализированных клиниках, частично изменен режим посещения. Так, в отдельные корпуса не пускают посетителей из-за того, что там проходят лечение люди, заболевшие коронавирусной инфекцией. Это является обязательным нормативным критерием для ограничения посещений.

«Охранные мероприятия в больнице «Феофания» никак не влияют на деятельность медицинского учреждения, больница работает полностью в штатном режиме», - резюмировали в УГО.

Напомним, 9 ноября в ОП сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский заболел коронавирусом.

Глава Офиса президента Украины Адрей Ермак также получил положительный результат теста на коронавирус.

По информации ОП, Зеленский и Ермак находятся в изолированных палатах больницы «Феофания».