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В правящей партии «Слуга народа» подготовили изменения в Конституцию о праве президента назначать директора НАБУ. Об этом в интервью Радио Свобода рассказал представитель Владимира Зеленского в Конституционном суде Федор Вениславский.

«Наша политическая сила подготовила законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, где мы, учитывая этот вывод (сомнительный вывод, но должны его учитывать) Конституционного суда, предполагаем, что директора НАБУ должен назначать президент по согласию Верховной Рады и прямо в Конституции предполагаем, что кандидаты на должность директора НАБУ должны избираться на открытом и прозрачном конкурсе», - рассказал он.

По словам Вениславского, для того, чтобы этот законопроект внесли на рассмотрение в Верховную Раду, надо собрать 150 подписей народных депутатов, но пока их еще не хватает.

«Сейчас собрано, если я не ошибаюсь, около 120 подписей и процесс идет. Я думаю, что на следующей пленарной неделе (17-20 ноября. - Ред.) мы закончим: соберем все подписи и внесем этот законопроект», - отметил он.

Напомним, 28 августа КСУ признал неконституционным указ пятого президента Петра Порошенко о назначении Артема Сытника директором НАБУ.

В НАБУ считают решение КСУ политически мотивированным.

 
ForUm

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