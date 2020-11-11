Украинская делегация в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе считает очень важным проведение встречи лидеров стран нормандского формата до конца 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ по результатам заседания 11 ноября.

«Украинская делегация считает очень важным провести до конца текущего года новую встречу на высшем уровне в нормандском формате, которая стала мощным импульсом для подведения итогов проведенной за год работы и определения политико-дипломатических путей по дальнейшему их выполнению», - говорится в сообщении.