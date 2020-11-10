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Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

Соответствующие указы от 9 ноября обнародованы на официальном сайте главы государства.

Так, и.о. главы Ивано-Франковской областной государственной администрации назначена Мария Савка, Одесской ОГА - Вячеслав Овечкин, и Сумской - Сергей Пахольчук.

Напомним, 5 ноября президент уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.

 
ForUm

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