Президент Украины Владимир Зеленский назначил временно исполняющих обязанности глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
Соответствующие указы от 9 ноября обнародованы на официальном сайте главы государства.
Так, и.о. главы Ивано-Франковской областной государственной администрации назначена Мария Савка, Одесской ОГА - Вячеслав Овечкин, и Сумской - Сергей Пахольчук.
Напомним, 5 ноября президент уволил глав Сумской, Одесской и Ивано-Франковской областных государственных администраций.
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