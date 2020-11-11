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Мать жены пятого президента, народного депутата Украины Петра Порошенко Марины скончалась 10 ноября.

«Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе – отец Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память...», - написал Порошенко в Facebook во вторник вечером.     

Отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня. Похороны переносили из-за суда.
ForUm

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