Мать жены пятого президента, народного депутата Украины Петра Порошенко Марины скончалась 10 ноября.
«Когда идут в мир иной родители, мы перестаем быть детьми. В этом году мы с Мариной осиротели. В июне ушел мой отец. Затем в августе – отец Марины. Сегодня перестало биться сердце Марининой мамы. Вечная ей память...», - написал Порошенко в Facebook во вторник вечером.
Отец пятого президента Украины Алексей Иванович Порошенко умер 16 июня. Похороны переносили из-за суда.
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