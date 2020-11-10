Виталий Маркив награжден высокой церковной наградой ПЦУ - орденом Архистратига Михаила, сообщила пресс-служба МВД.

Награду нацгвардейцу вручил предстоятель Православной церкви Украины Блаженнейший Митрополит Епифаний сегодня в Свято-Михайловском Златоверхом соборе.

«Украина имеет достойных воинов, которые борются за нашу территориальную целостность и независимость. Благодаря нашим усилиям Украина станет сильным демократическим правовым государством», - сказал Митрополит Епифаний.

Маркив поблагодарил за награду и поддержку, а также поделился, что продолжит службу в Национальной гвардии Украины.

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко подчеркнул, что Виталий Маркив в числе первых записался в добровольческий батальон им. Кульчицкого и в марте 2014 пошел защищать свою страну в самые горячие в то время точки, два месяца будучи под постоянными обстрелами.

Напомним, 3 ноября апелляционный суд Милана оправдал старшего сержанта Национальной гвардии Украины Виталия Маркива, осужденного судом Павии к 24 годам заключения за якобы причастность к гибели итальянского фотокорреспондента Андреа Рокелле и его российского переводчика Андрея Миронова в мае 2014 года в районе Славянска Донецкой области.

Маркив отбывал наказание в тюрьме близ Милана. Он находился под стражей с 30 июня 2017 г. - со дня ареста в Болонье.

После оглашения вердикта апелляционного суда Маркива освободили из тюрьмы.

4 ноября он прибыл в Украину.