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Нацгвардеець Виталий Маркив через месяц после своего освобождения и возвращения в Украину посетил зону проведения операции Объединенных сил. Об этом сообщает пресс-служба группировки Национальной гвардии Украины в ООС.

По словам нацгвардейца, эта поездка для него была очень ожидаемой и волнующей.

«Вернувшись на родину, одним из первоочередным приоритетов для себя определил поездку в район проведения ООС. Хотел побывать там, увидеть своих побратимов, с которыми воевал бок о бок. А еще — отдать дань уважения тем, кто положил жизнь за Украину», — отметил Марков.

Он побывал на горе Карачун, в городе Попасная, посетил Славянск, где в боях за город и его окрестности принимал непосредственное участие.

«Те бои за Славянск были тяжелыми и изнурительными. Нас „накрывали“ беспрестанно. Но мы четко понимали — победа будет за нами. И освобождение города стало одним из ключевых и переломных моментов, позволило продолжать освобождать украинские территории от российских бандформирований», — вспоминает нацгвардеец.

Также Виталий Маркив встретился с побратимами из батальона оперативного назначения имени генерал-майора Сергея Кульчицкого и возложил цветы к памятным знакам и мемориалам погибшим гвардейцам.

Напомним, 11 декабря Басманный суд Москвы санкционировал заочный арест украинского военного Виталия Маркива, объявленного российскими следователями в международный розыск по обвинению в убийстве двух человек на Донбассе. 
ForUm

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