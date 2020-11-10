Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что решил подписать соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе, поскольку на этом настаивала армия, передает Укринформ.

В то же времяв прямом эфире на своей странице в Фейсбуке Пашинян заявил, что «это решение принято на основе глубинного анализа и исходя из оценок наиболее ознакомленных с военной ситуацией лиц».

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что соглашение отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении и сообщил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.

При этом в Армении опровергли участие турецких военных в работе миротворческого центра в Нагорном Карабахе.