В Армении опровергают участие турецких военных в работе миротворческого центра в Нагорном Карабахе.

Об этом сайту PanARMENIAN.Net заявила пресс-секретарь премьер-министра Армении Никола Пашиняна Мане Геворкян, сообщает «Европейская правда».

Заявление президента Азербайджана Ильхама Алиева о том, что турецкие военные будут в составе миротворческого Центра в Нагорном Карабахе, не соответствует действительности, заявила она.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что соглашение отвечает интересам народов как Азербайджана, так и Армении и сообщил, что в составе миротворческих сил будут и турецкие военные.