Министр здравоохранения Максим Степанов пояснил инициативу по усилению карантинных ограничительных мер, в том числе введение карантина выходного дня, необходимостью остановить скорость распространения COVID-19 и сохранения допустимой нагрузки на медицинскую систему страны. Как передает УНИАН, об этом он сообщил во время онлайн-брифинга.

«Относительно ситуации с COVID-19 в стране - продолжается распространяться эта болезнь, продолжает расти количество больных. Мы усиливаем карантинные меры по всей стране, в том числе предлагаем ввести «карантин выходного дня». Зачем мы это делаем? Нам очень важно остановить ту скорость, с которой распространяется COVID-19», - сказал Степанов.

По его словам, также необходимо сохранить допустимую нагрузку на медицинскую систему Украины.

«Цель одна - чтобы нагрузка на медицинскую систему было допустимой, это когда мы в состоянии оказать медицинскую помощь всем без исключения гражданам, несмотря на то, где эти граждане находятся, в точке нашей страны - всем должна быть оказана медицинская помощь», - добавил министр.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.