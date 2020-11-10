Мэр Львова Андрей Садовый выступает против закрытия ресторанного бизнеса во время карантина выходного дня, сообщает пресс-служба Львовского городского совета.

«Вчера у нас был большой Zoom с представителями львовского ресторанного бизнеса, и я полностью поддерживаю их возмущение, ведь им нужно кормить свои семьи. Учитывая то, что государство ни единой гривни не дает компенсации бизнесу, нужно думать, как он будет жить через месяц-два. Я не думаю, что это хорошая идея, снова остановить всё. Лучше заниматься просветительской работой: чтобы люди ходили в масках, чтобы не организовывали юбилеи и свадьбы. А когда кто-то зайдет в кафе и попьет кофе, где в заведении будет занято несколько столиков, то для пандемии это не имеет никакого значения, а если всё закрыть, то это бизнес может убить», - сообщил Садовый в утреннем эфире радио «Львовская волна».

По его словам, никакой координации центральной власти с органами местного самоуправления сегодня нет.

«Сейчас так называемый карантин выходного дня - это большая загадка, мнение, брошенное в массы, ведь пока никакой информации об этом нет. Только завтра правительство должно что-то такое «прописать на бумаге». Сейчас никаких решений нет, но я бы хотел, чтобы правительство думало о всех, а потом выносило какие-то решения», - добавил Садовый.

Напомним, 9 ноября главный санитарный врач страны Виктор Ляшко сообщил, что Кабинет Министров Украины в ближайшее время проголосует за введение карантина выходного дня.

Министерство культуры и информационной политики не поддерживает введение карантина выходного дня.