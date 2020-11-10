Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что в ходе протестов в Ереване протестующие обокрали его резиденцию

«Из резиденции премьер-министра украдены компьютер, часы, духи, водительские права и другие вещи. Все это, конечно, ради родины», - написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».

Эта новость вызвала волну протестов в Ереване, в частности недовольные захватили здание парламента.