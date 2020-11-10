Участники акций протеста против заключения мирного соглашения по Нагорному Карабаху захватили здание парламента Армении, передает Укринформ.

«Несколько сотен человек заняли места президиума и депутатов, требуя, чтобы к ним пришел премьер-министр Армении Никол Пашинян», - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее в Ереване избили спикера парламента Армении Арарата Мирзояна, требуя от него назвать местонахождение Пашиняна.

По данным агентства, несколько тысяч человек сейчас находятся в различных районах Еревана, в том числе у здания правительства и возле дома премьер-министра Пашиняна.

Напомним, 9 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что подписал заявление о прекращении с 10 ноября военных действий в Нагорном Карабахе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом РФ Владимиром Путиным.

Согласно договору, в регион вводятся российские миротворцы, а Армения обязуется вернуть Азербайджану до 20 ноября «Агдамский район и территории, удерживаемые армянской стороной в Газахском районе Азербайджанской Республики».