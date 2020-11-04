Кабинет Министров Украины сейчас не намерен вводить локдаун. Об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил на заседании правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе КМУ.

«Но, если мы увидим дальнейшее ухудшение ситуации, то это фактически заставит правительство прибегнуть к более жестким ограничениям», - отметил он.

Премьер-министр также отметил, что борьба с COVID-19 так же требует совместных усилий. Не только усилий врачей, местной власти, правительства или парламента. «Каждый из нас может спасти жизнь других своей ответственностью. Если будет придерживаться ограничительных мер и уменьшит количество своих социальных контактов», - подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что со следующей недели в Украине планируют значительно усилить карантинные ограничения.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что карантин выходного дня в Украине еще обсуждается.