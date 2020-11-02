Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам антикоррупционной политики, народный депутат от «Слуги народа» Анастасия Радина предполагает, что любые изменения в закон о предотвращении коррупции, которые будут вноситься для учета позиции Конституционного суда, могут снова быть признаны неконституционными.

Как передает УНИАН, такое мнение она высказала во время согласительного совета лидеров фракций и председателей комитетов парламента.

«Решение Конституционного суда, которое отменяет электронное декларирование, невозможно качественно учесть, внеся изменения в законодательство... К сожалению, из решения невозможно понять, в чем проблема с неконституционностью норм», - подчеркнул Радина.

Она добавила, что решение суда является «необоснованным» и, соответственно, можно лишь «догадываться, что именно не удовлетворяет Конституционный суд».

«Любые изменения, которые мы сейчас придумаем к закону о предотвращении коррупции, пытаясь учесть позицию Конституционного суда, могут снова быть признаны неконституционными в Конституционном суде. Невозможно объяснить людям, почему уголовная ответственность за кражу конституционна всегда, и только с ответственностью чиновников постоянно какое-то «не слава богу», - отметила депутат.

Так, отметила Радина, она в этой ситуаций видит лишь один безальтернативный выход: «Первое - восстановить законодательство о декларировании в полном объеме. И второе - это абсолютно связанный вопрос - предложить решение относительно того, как мы возвращаем Конституционный суд в правосудный режим принятия решений».

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».