Запланированное на сегодня собрание судей Конституционного суда отменено. Как передает УНИАН, об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук сообщил во время согласительного совета руководителей фракций, групп и комитетов.

«В 11 часов сегодня было отменено общее собрание судей, и была с нарушением всех процедур изменена повестка дня работы Конституционного суда Украины ... В 12 часов начнется пленарное заседание Палаты Конституционного суда Украины, где будет продолжение рассмотрения дела по конституционному представлению 46 народных депутатов об официальном толковании положений первого предложения части первой статьи тринадцатой, части первой статьи четырнадцатой Конституции Украины - то, что касается толкования относительно земли», - сказал Стефанчук.

Он также высказался за то, чтобы парламент на этой неделе доукомплектовал вакантные должности в Конституционном суде.

Ранее на сайте КС было обнародовано сообщение о назначении на 11:00 2 ноября в Конституционном собрания судей. Дополнительной информации по поводу того, о чем пойдет речь на собрании, не сообщалось.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».