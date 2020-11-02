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Конституционный суд Украины заказал металлические решетки на окна и двери первого этажа за 48,7 тысячи гривен. Закупку обнародовали 30 октября после 16:00, то есть после завершения акции протеста у здания.

Об этом свидетельствуют данные из системы Prozzoro, передает hromadske.

Закупку проводили без использования электронной системы, поскольку стоимость сделки меньше 50 тысяч гривен. Соглашение на 48,7 тысячи гривен заключили с обществом «Трейд тулс».

Поставить решетки на окнах и дверях должны до 31 декабря этого года. Информацию о закупке обнародовали в 16:12 после завершения акции протеста.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».
ForUm

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