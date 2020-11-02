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Новый состав Конституционного суда Украины можно будет сформировать до середины 2021 года. Об этом рассказала представитель парламента в КСУ Ольга Совгиря, передает РБК-Украина.

По ее словам, есть четко определенные сроки.

«Это легко посчитать, в законе о КСУ все сроки определены: и подачи кандидатур, и проведения конкурсов, это от трех до шести месяцев. Но следует иметь в виду, что, конечно же, COVID вносит коррективы», - сказала она.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».
ForUm

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