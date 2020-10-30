также в разделеПолитика
Малюська: Из-за решения КСУ под угрозой все ключевые реформы 10
У Зеленского считают, что новый состав КСУ назначат за 2 месяца 18
Ермак: События в КСУ не прошли без внешнего вмешательства 26
Глава КСУ объяснил, почему не принято решение по делу о люстрации 50
В Европарламенте призвали Украину восстановить функции НАПК 22
Экс-председатель Высшего совета юстиции: Президент совершил ошибку, не уволив Сытника 26
Госизмена и незаконное отчуждение участка в Крыму: ГБР завело дело против главы КСУ 58
Лукашенко: Если кто прикоснется к военнослужащему, он должен остаться без рук 291
Судья КСУ Слиденко пожаловался на давление из ОП и написал заявление об отставке 19
Тупицкий не собирается в отставку 11
Вакаров: Иностранцы в набсоветах, которым правительство повысило размеры выплат, не показывают никакой эффективности 33
Глава КСУ просит встречи с президентом 34
Глава КСУ: Законопроект Зеленского имеет признаки конституционного переворота 48
Глава КСУ говорит, что не знает, как задекларировать купленную в Крыму землю 34
Грузия не пустила украинских нардепов наблюдателями на выборы 105
Якубин: Медведчук и оппозиция делают гораздо больше власти для поддержки ветеранов Великой Отечественной войны 18
Марунич: Медведчук обращался с письмом к Зеленскому по вопросам, решения которых требуют украинцы, но власть выбрала другой путь 53
Зеленский предлагает прекратить полномочия всех судей КСУ 46

Европейский парламент поддерживает реакцию президента Владимира Зеленского на решение Конституционного суда Украины относительно декларирования. Речь идет о законопроекте о прекращении полномочий всех судей КСУ. Об этом говорится в сообщении EU Political Report, передает РБК-Украина.

В Европарламенте обеспокоены решением КСУ, которое создало юридическую пустоту в антикоррупционной системе, и призывают украинскую власть как можно быстрее устранить этот пробел.

В ЕП напомнили, что борьба с коррупцией является предпосылкой для поддержки Украины со стороны Европейского союза, ведь Украина обязалась создать полностью функционирующую систему проверки активов и возможных конфликтов интересов государственных служащих.

«Мы приветствуем первоначальную реакцию президента Зеленского, который инициировал законодательство. Мы также доверяем нашим коллегам в Верховной раде, которые неоднократно демонстрировали свою волю оставаться твердыми в выполнении повестки дня относительно антикоррупционной реформы», - отметили в ЕП.

Как сообщал ForUm, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

29 октября Кабинет Министров принял распоряжение, которое позволит разблокировать деятельность Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект, которым предлагает прекратить полномочия судей Конституционного суда, признать его решение о декларировании «ничтожным» и без правовых последствий и отменить соответствующие изменения в ЗУ «О предотвращении коррупции».

Председатель Конституционного суда Александр Тупицкий считает, что законопроект президента, который предлагает прекратить полномочия судей КС, имеет признаки конституционного переворота.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги