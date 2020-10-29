Представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский считает юридически слабо мотивированным решение КС о признании неконституционной статьи 366-1 Уголовного кодекса о наказании за недостоверное декларирование. Об этом он заявил в комментарии Укринформа.

«Если системно изучить аргументацию, приведенную в мотивировочной части, посмотреть резолютивную часть, то аргументация не позволяет объективно сказать, что решение Конституционного суда Украины является обоснованным. Юридической аргументации, юридического обоснования, которые бы дали возможность принять именно такое решение, по моему убеждению, не было. Поэтому, несомненно, Конституционный Суд действовал предвзято, более того, как уже известно, в рамках реального конфликта интересов, поскольку несколько судей КС находились в процессе проверок и привлекались к ответственности по антикоррупционным нормам закона, которые они признали неконституционными. Поэтому, несомненно, решение юридически слабо мотивировано. Говорить, что оно правовое, очень сложно», - отметил Вениславский.

В то же время он не исключает, что принятие соответствующего решения КС будет иметь негативные международно-правовые последствия, поскольку представители Европейского Союза уже направили официальное письмо правительству Украины, в котором говорится о том, что «будет ставиться вопрос о прекращении безвизового режима, о других формах сотрудничества Украины и ЕС».

«Но я думаю, в ближайшее время, возможно, даже сегодня, будет Президентом инициирован законопроект, который исправит ситуацию, и я думаю, что негативные последствия международно-правового характера и прекращение сотрудничества с нашими международными партнерами благодаря действиям Президента не наступят», - добавил Вениславский.

Кроме того, он подчеркнул, что решение КС заблокировало всю кадровую политику как на уровне государственной службы, так и на уровне службы в органах местного самоуправления.

«Отдельные положения закона о предотвращении коррупции после признания их неконституционными утратили силу с 27 октября. Одно из таких положений было о доступе к декларациям государственных служащих, проведении специальных проверок, которые невозможны без анализа деклараций. А поэтому без такого обязательного условия назначения на государственные должности и должности в органах местного самоуправления как проведение спецпроверки никто назначен на них не может быть», - уточнил представитель президента в КС.

Напомним, 27 октября Конституционный суд Украины принял решение по конституционному представлению депутатов о соответствии Основному закону ряда положений антикоррупционного законодательства и признал неконституционными отдельные его положения.

На закрытом заседании КС проголосовал за отмену ст.366-1 Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за недостоверное декларирование. Также КСУ признал неконституционной проверку электронных деклараций и отменил право Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции проверять декларации и выявлять конфликт интересов.

В КСУ решили, что установление уголовной ответственности за декларирование заведомо недостоверных сведений является «чрезмерным наказанием».

28 октября НАПК закрыло реестр электронных деклараций во исполнение решения Конституционного суда.

В НАПК заявили, что своим решение КСУ заблокировал назначение руководящих кадров органов власти, в том числе победителей местных выборов.